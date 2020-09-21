ByteDance рассказала о деталях переговоров с Oracle по продаже TikTok Global

Китайская компания ByteDance рассказала о проходящих переговорах с американскими компаниями Oracle и Walmart. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Так, ByteDance выразила надежду, что итоговая сделка, к которой придут компании, будет отвечать законодательству США и Китая.

В компании также уточнили, что намерены сохранить 80% акций TikTok Global как дочерней компании, после предварительного размещения на IPO. Планируется также обеспечение прозрачности корпоративного управления.

Кроме того, в заявлении говорится, что совет директоров TikTok Global будет включать в себя исполнительного директора Walmart и нынешний председатель совета директоров ByteDance.

Ранее Трамп одобрил Oracle покупку TikTok и разрешил участвовать в сделке Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения до 27 сентября включительно.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

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