В работе Telegram в России произошел сбой

Жители России отмечают сбои в работе мессенджера Telegram. Такие данные приводятся на сайте Downdetector, который отслеживает сбои сайтов и приложений.

Проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в Петербурге, Москве, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке.

96% пользователей мессенджера заявляют о проблемах с подключением, еще 3% о невозможности отправить сообщения.