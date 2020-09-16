США обвинили в хакерских атаках более чем на 100 компаний пять граждан Китая

Министерство юстиции США заявило, что американские власти обвинили пять граждан Китая в хакерских атаках. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы ведомства Джеффри Розен уточнил, что обвинения также были предъявлены двум гражданам Малайзии. По его словам, им вменяются атаки на более чем 100 компаний, которые понесли из-за хакерских действий ущерб.

Он уточнил, что Минюст полагает, что данные лица принадлежат хакерской группировке «APT41».

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