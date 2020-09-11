В СЖР отреагировали на решение удалить приложения ВГТРК из украинского App Store

Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке четырех приложений ВГТРК в App Store на Украине, заявил глава союза Владимир Соловьев, передает ТАСС.

Он отметил, что в союзе сожалеют по поводу случившегося.

«Что касается Apple, App Store — это элемент цензуры. Бороться с ним крайне сложно, так как это глобальная, мощнейшая компания, которая занимается такой откровенной цензурой», — сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и Вести.ру удалили из каталога AppStore на Украине по требованию СБУ.

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