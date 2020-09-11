Минкомсвязь переименовали в Минцифры

Правительство России сменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с »Минкомсвязь» на «Минцифры». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры». — говорится в сообщении.

В 2018 году президент России Владимир Путин сменил название «Министерство связи и массовых коммуникаций» на «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», но сокращенное название ведомства осталось прежним.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новый министр, новое название: кто присмотрит за «цифрой»

— В Минкомсвязи назвали число пользователей интернета в России

— В России к 2024 году около 300 госуслуг будут предоставляться онлайн