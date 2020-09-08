Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений на фильм про Беслан

Роскомнадзор обвинил компанию Google в цензуре, после того как та ввела ограничения на распространение фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в понедельник, 8 сентября, ведомство направило руководству Google LLC письмо, в котором указывается, что лента отмечена администрацией видеохостинга как недопустимая.

«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации», — сказано в заявлении.

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