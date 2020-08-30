Назван самый популярный твит в истории Twitter

Twitter назвал публикацию, которая стала самой популярной за всю историю существования социальной сети. Об этом сообщается в официальном аккаунте соцсети.

Так, постом, который набрал наибольшее число лайков стал твит о смерти голливудского актера Чедвика Боузмана.

«Твит, набравший наибольшее число лайков за все время. Дань уважения, достойная короля», — сказано в публикации Twitter.

Публикация, сообщающая о смерти актера, была выложена в пятницу, 28 августа, в день смерти Боузмана. По данным на 16.00 мск воскресенья, 30 августа, твит набрал 6,7 млн лайков.

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