Почти половина россиян опасаются вживления чипа в свой организм

Большинство жителей РФ, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему негативно. Кроме того, почти половина россиян опасается вживления чипа в организм без своего ведома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, около 69% россиян слышали о практике чипирования человека, но не знакомы с ее подробностями. Впервые услышали об этом 16% респондентов, еще 15% опрошенных хорошо осведомлены о технологиях вживления чипов.

Отмечается, что 77% слышавших о подобной практике относятся к ней отрицательно, 11% — безразлично, а 8% положительно воспринимают данный феномен. Затруднились ответить на поставленный вопрос около 4% респондентов.

Кроме того, 54% опрошенных, знающих о чипировании утверждают, что внедрить электронные устройства в тело человека невозможно без его ведома. 42% респондентов высказали обратную точку зрения.

Опасаются вживления чипа в организм без своего ведома 45% россиян, тогда как 52% об этом не беспокоятся.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России. Он был проведен 1 августа методом телефонного интервью.

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