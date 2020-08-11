Роскомнадзор предложил усилить защиту персональных данных в интернете

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов предложил создать новые способы защиты персональных данных россиян в сети. Об этом пишет газета «Ведомости».

По его словам, для борьбы с распространением данных необходимо использовать блокировку ресурсов и удаление контента с сайтов.

«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — рассказал глава ведомства на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Липов добавил, что, попадая в интернет, данные часто признаются общедоступными и из-за этого Роскомнадзору невозможно удалить, допустим, фейковый аккаунт известного человека.

Кроме того, он отметил, что максимальный штраф за утечку персональных данных слишком мал – 75 тысяч рублей, что не сравнится с ущербом для пострадавшего и выгодой для тех, к кому они утекли. Глава Роскомнадзора подчеркнул, что в ведомстве хотят предложить увеличить и срок давности по таким делам.

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