Сенат США запретил пользоваться TikTok с государственных гаджетов

Сенат США проголосовал за запрет на использование китайской социальной сети TikTok на принадлежащих государству устройствах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

По данным агентства, решение было принято единогласно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

Позднее он начал наставить на покупке всей соцсети TikTok американской компанией и выплате доли в бюджет США.

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