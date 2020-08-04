В России запустили сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Международная платежная система Visa и компания «Яндекс.Касса» запустили сервис, который позволяет переводить зарплату на карты всех российских банков, передает РИА «Новости».

Чтобы получить выплату по номеру банковской карты, сотруднику надо ввести реквизиты на странице «Яндекс.Кассы». Сервис предоставит номер для перевода средств, который надо передать в бухгалтерию.

Работодатель использует этот идентификатор в личном кабинете системы и нажимает кнопку «Сделать выплату», чтобы перевести зарплату. Деньги поступают на карты сотрудников через несколько минут.

Как сообщается в пресс-релизе компаний, новый сервис позволит бизнесу сократить расходы при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках.

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