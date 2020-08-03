Microsoft планирует завершить переговоры о покупке TikTok к 15 сентября

Компания Microsoft возобновляет переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

При этом завершить переговоры компания намерена не позднее 15 сентября.

Такое решение было принято после переговоров гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой с американским президентом Дональдом Трампом.

«Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией - владельцем TikTok, в течение нескольких недель», — говорится в заявлении.

Компания в заявлении также выразила надежду на продолжение контактов с властями США по данному вопросу.

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