Китай запустил межпланетную станцию к Марсу

Китай запустил тяжелую ракету-носитель CZ-5 с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1», предназначенным для исследования Марса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что общий вес «Тяньвэнь-1» достигает 5 т, из которых 1,3 т — вес спускаемого модуля, в то время как вес орбитальной станции составит 3,7 т.

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

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