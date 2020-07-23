Китай запустил межпланетную станцию к Марсу
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Китай запустил тяжелую ракету-носитель CZ-5 с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1», предназначенным для исследования Марса, сообщает ТАСС.
Отмечается, что общий вес «Тяньвэнь-1» достигает 5 т, из которых 1,3 т — вес спускаемого модуля, в то время как вес орбитальной станции составит 3,7 т.
Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.
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