Twitter удалил размещенное Трампом видео
Twitter удалил размещенное президентом США Дональдом Трампом видео после жалобы о нарушении авторских прав, пишет Reuters.
«Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями», — приводятся выдержки из заявления Twitter.
Как утверждает агентство, речь идет о записи помощника президента США Дэниэла Скавино, которую «ретвитнул» Трамп.
Рекламный ролик в рамках предвыборной кампании использовал песню американской рок-группы Linkin Park. Жалобу подала музыкальная компания Machine Shop Entertainment, основанная участниками группы.
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