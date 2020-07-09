В Telegram Google и Apple сравнили с Золотой Ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил компании Apple и Google с Золотой Ордой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи представителей IT-бизнеса с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Иннополисе.

По его словам, современные IT-компании вынуждены «платить дань» Apple и Google.

«Теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около «Золотого моста», и все привозят дань туда», — сказал Перекопский.

Он подчеркнул, что это тормозит развитие индустрии технологий, в том числе и в России.

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