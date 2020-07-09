Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

Сбербанк объявил в четверг о запуске новой системы платежных сервисов SberPay, говорится в пресс-релизе, поступившем 9 июля в «Газету.Ru».

С ее помощью можно будет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату), нужно лишь иметь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Таким образом, теперь можно не опасаться кражи персональных данных, поскольку больше не требуется вводить данные своей карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов. Все они остаются в защищенной системе Сбербанка.

Для частных лиц новый сервис Сбербанка бесплатен.

«Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента, — комментирует запуск системы Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. — Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным».

«Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции», — подчеркнул он.

Все подробности о новой системе платежей — на сайте Сбербанка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин, Греф и глава ВЭФ призвали к борьбе с киберпреступностью

— Герман Греф: в РФ в 2020 году убытки от кибератак составили 3,5 трлн рублей