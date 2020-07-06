В России разработана система отслеживания контактов больных COVID-19

Регламент отслеживания контактов людей, заболевших новой коронавирусной инфекцией, разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Для отслеживания будут использовать данные Министерства здравоохранения о номере телефона заболевшего, указано в приказе. При этом люди, с которыми у больного были постоянные контакты, будут выявляться по геопозиции и данным операторов.

В результате работы системы будут составляться списки номеров людей, контактировавших с заболевшим, которые будут направлены в региональные оперативные штабы, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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