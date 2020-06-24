Apple, Google и Microsoft разочарованы решением Трампа по трудовым визам
Глава американской корпорации Apple Тим Кук разочарован решением администрации Соединенных Штатов о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Свое мнение он высказал на своей странице в Twitter.
«Наш народ иммигрантов, как и Apple, всегда черпал силу в нашем многообразии и надеется на непреходящую американскую мечту. Процветания не может быть ни без одного, ни без другого», — написал Кук.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в своем аккаунте поддержал Кука, высоко оценив вклад иммигрантов в «экономический успех Америки и превращение ее в мирового лидера технологий».
Аналогичным образом отреагировали ранее президент корпорации Microsoft Брэд Смит, гендиректор Salesforce Марк Бениофф, а также глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
22 июня президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года.
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