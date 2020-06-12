WhatsApp тестирует новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo.

В настоящее время пользователь может найти сообщение в чатах с другими пользователи по ключевым словам. Нововведение позволит улучшить качество поиска. В частности, пользователи смогут выбирать дату отправки или получения сообщения и быстрее находить нужный текст.

Функция находится на стадии альфа-тестировании.

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