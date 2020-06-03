Касперская предостерегла о риске эмиграции IT-специалистов

Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что в 2020–2021 годах Россию могут покинуть от 10 тысяч до 15 тысяч IТ-специалистов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соответствующее письмо совместно с президентом ассоциации «Руссофт» Валентином Макаровым она направила главе российского кабмина Михаилу Мишустину.

Это связано с тем, что средняя выручка российских разработчиков софта в мае снизилась почти вдвое в сравнении с тем же месяцем в предыдущем году. А поскольку около 80% расходов IТ-компаний составляют зарплаты сотрудников, спад в отрасли, в первую очередь, вызовет сокращение штата.

Авторы письма отмечают, что такие изменения в IТ-секторе вызовут снижение его экспортной активности и оттоку специалистов.

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