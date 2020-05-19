Цукерберг: нельзя допустить распространения «китайской модели» контроля сети

Глава Facebook Марк Цукерберг призвал руководство стран мира не допустить развитие интернета по «китайскому образцу», когда правительство полностью регулирует контент для пользователей, пишет Politico.

«Это действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», — сказал предприниматель.

Он также отметил, что лучшей защитой от тотального вмешательства в интернет правительства является создание наличие «четкой нормативной базы», которая существует в демократических странах.

Цукерберг добавил, что «китайская модель» развития сети полностью игнорирует права человека на свободу распространения и потребления информации.

По его словам, о том, какой тип контроля сети победит в будущем, станет понятно через 5-10 лет.

Правительство Китая использует специальную систему фильтрацию интернет-контента под названием «Золотой Щит» с 2003 года. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по чёрному списку адресов сайтов.

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