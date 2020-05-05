США и Британия заявили о кибератаках на медорганизации
Британский национальный центр по кибербезопасности (NCSC) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США сообщили о масштабных кибератаках, которые были проведены на медорганизации. Об этом сообщает Sky News.
В совместном заявлении отмечается, что кибератаки были совершены на организации, которые занимаются борьбой с распространением коронавируса.
Кроме того, NCSC и CISA выпустили рекомендации для работников медучреждений по смене личных паролей и переходу на двухфакторную аутентификацию с целью предотвратить дальнейшие атаки.
«NCSC и CISA стали свидетелями широкомасштабных действий по подбору паролей в организациях по управлению здравоохранением и исследовательских центрах», — уточняется в заявлении.
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