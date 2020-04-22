Генпрокуратура РФ выявила более 300 фейков о COVID-19 с начала пандемии

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Генпрокуратура России выявила в интернете свыше 300 фейков с момента начала пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

По его словам, в Роскомнадзор уже было передано 80 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации, которая представляла «угрозу жизни и здоровью людей, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

Иванов уведомил, что в результате фейки были удалены с 260 интернет-ресурсов.

По его словам, ложная информация распространялась о том, что власти и медицинские организации якобы скрывают масштаб бедствия, а также данные о намеренном заражении людей, о переброске силовиков в крупные города, о том, что коронавирус является мифом, а принятые властями меры излишни.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что информационные «вбросы» о COVID-19 передают в Россию, чтобы запугать население. После этого в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что их ведомство ограничит доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе.

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