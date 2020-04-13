Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку обращения Путина на YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google объяснить, почему на YouTube было заблокировано обращение президента России Владимира Путина в связи с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
«Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Роскомнадзор считает это проявлением цензуры, что противоречит Конституции России.
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