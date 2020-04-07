«Газета.Ru» вошла в список социально значимых ресурсов

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«Газета.Ru» вошла в утвержденный Минкомсвязи список социально значимых ресурсов.

Также в список вошли еще 54 онлайн-издания и новостных агрегатора.

Всего в списке оказался 391 сайт.

Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить гражданам страны бесплатный доступ к российским онлайн-ресурсам.

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