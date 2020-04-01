В России выявили новые фейки о коронавирусе в ВКонтакте, Facebook и YouTube

Генпрокуратура России нашла ряд фейковой информации о коронавирусной инфекции в социальных сетях и интернет-изданиях, передает «Интерфакс»

В ходе мониторинга было установлено, что фейковая информация под видом достоверной публиковалась в интернет-изданиях, в Facebook, ВКонтакте и на YouTube.

В настоящее время Генпрокуратура уже направила в Роскомнадзор все выявленные нарушения и потребовала предпринять меры по ограничению доступа к указанной информации или же к самим ресурсам.

Уточняется, что недостоверная информация публиковалась о происходящем в Москве, Красноярске, Краснодарском крае, Перми и не только.

Ранее президент России Владимир Путин, заявил, что информационные «вбросы» о коронавирусе передают в Россию, чтобы запугать население. После этого в пресс-службе Роскомнадзор сообщили, что служба граничит доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе.

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