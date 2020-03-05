В ОП требуют максимально публичного наказания за фейки про коронавирус

В Общественной палате (ОП) потребовали в четверг максимально публичного наказания для распространителей фейков про коронавирус, передает ТАСС.

Об этом заявил 5 марта глава комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы бы хотели, чтобы процедура наказания была максимально публичной, в том числе для того, чтобы предостеречь тех, кто собирается еще подключаться к подобным процессам, чтобы они знали, что это не пройдет просто так», - сказал Малькевич.

Общественник напомнил, что закон о противодействии фейкам был принят еще год назад. Одновременно он посетовал, что за все это время не имело место ни одного публичного наказания за их распространение.

На круглом столе в ОП было также заявлено, что в течение последнего месяца в Сети было обнаружено порядка 4 млн фейков про коронавирус.

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