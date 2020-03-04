Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
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В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время идет доследственная проверка.
Также источник пообещал, что вскоре будут приняты меры по удалению фейковых сообщений из интернета.
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