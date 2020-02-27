Путин признался, что не пользуется плодами технического прогресса

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, как он относится к техническому прогрессу. Ответ политика опубликовал ТАСС.

Путин подчеркнул, что технический прогресс, который наблюдается последние 20 лет, невозможно остановить.

«И не надо. Мы не собираемся этого делать», — добавил он.

Тогда журналист спросил, использует ли плоды этого прогресса глава государства, на что, он заявил, что не пользуется и у него «есть другие возможности», Он рассказал, что, когда в декабре звонил мальчику, которому подарил поездку на Красную поляну, телефон ему предоставил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента», — объяснил президент.

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