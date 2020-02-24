В Британии готовятся рассмотреть заявку США на экстрадицию Ассанжа

Британский суд проведет 24 февраля слушания по заявке Соединенных Штатов и решит, нужно ли экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа спустя почти десятилетие после утечки секретных документов США в сеть, передает Reuters

Стоит отметить, что США завели на Ассанжа 18 уголовных дел.

По словам адвоката обвиняемого Дженнифер Робинсон, то, что сделал Ассанж помогло показать всему миру, что Соединенные Штаты вели войны в Ираке и Афганистане.

«Мы говорим… о доказательствах военных преступлений... Они являются замечательным примером для тех, кто стремится привлечь правительство к ответственности за злоупотребление властью», — добавила Робинсон.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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