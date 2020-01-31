28 тысяч файлов с данными украдено хакерами у японской компании NEC

В результате многочисленных хакерских атак на японскую компанию NEC было украдено около 28 тысяч файлов с данными, некоторые из них связаны с контрактами министерства обороны Японии. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.

В числе украденных данных находится засекреченная информация о технических предложениях NEC Морским силам самообороны Японии.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике, работающее на министерство обороны, заявило об отсутствии критичного ущерба.

По версии японской стороны, к атакам могут быть причастны китайские хакеры.

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