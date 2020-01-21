Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету

Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

Это одна из мер, которая была предложена президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Как пояснил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков, что операторы перестанут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты у пользователей с лимитированным трафиком.

По его словам, на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.

Ранее в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально-значимым онлайн-ресурсам. По словам главы государства, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.

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