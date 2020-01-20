Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

В Роскомнадзоре назначили нового пресс-секретаря, им стала Елена Прохорова.

Ей 47 лет.

До этого она работала помощником депутата в Госдуме, в ОАО «ВымпелКом», АО «РЕ-КОН», занималась консалтингом в области связей с общественностью.

«На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы», — сообщили в ведомстве.

Ранее этот пост занимал Вадим Ампелонский. В 2017 году он стал фигурантом уголовного дела о растрате 23 млн рублей посредством заключения фиктивных трудовых договоров. Об уголовном деле в отношении сотрудников РКН стало известно в октябре 2017 года. На имущество Ампелонского наложили обеспечительный арест, в 2018 году его отпустили под подписку о невыезде, а позже Следственный комитет прекратил уголовное за отсутствием состава преступления.

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