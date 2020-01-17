Министр цифрового развития РФ покинет свой пост

Исполняющий обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не будет включен в состав нового правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники,близкие к министерству и Кремлю.

Предполагается, что его может заменить председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Также издание отмечает, что кандидатом на пост министра является вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректор «РТ Лабс» Максут Шадаев.

Как известно, Минцифраз занимается реализацией нацпроекта «Цифровая экономика». Ранее в Счетной палате России сообщали, что данный нацпроект продемонстрировал самое низкое из всех исполнение расходов на реализацию.

15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назвал главную задачу нового правительства

— Медведев высказался о смене кабмина

— Источник: новый состав правительства РФ объявят до 21 января