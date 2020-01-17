Министр цифрового развития РФ покинет свой пост
Исполняющий обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не будет включен в состав нового правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники,близкие к министерству и Кремлю.
Предполагается, что его может заменить председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Также издание отмечает, что кандидатом на пост министра является вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректор «РТ Лабс» Максут Шадаев.
Как известно, Минцифраз занимается реализацией нацпроекта «Цифровая экономика». Ранее в Счетной палате России сообщали, что данный нацпроект продемонстрировал самое низкое из всех исполнение расходов на реализацию.
15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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— Источник: новый состав правительства РФ объявят до 21 января