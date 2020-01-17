Эксперты вычислили наиболее разряжающие смартфоны приложения

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Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Об этом сообщается на сайте компании.

Как выяснилось, в списке есть и офисные утилиты, и игры.

Это связано со встроенным в них алгоритмом демонстрации рекламы. Если в первые двое суток с момента установки такого приложения количество баннеров является умеренным, то по прошествии этого срока частота показов рекламы значительно увеличивается.

Данный алгоритм сильно нагружает процессоры смартфонов, из-за чего их автономность снижается.

Эксперты выяснили, что каталог Google Play включает 17 «опасных» приложений. Данные программы в общей сложности скачали свыше полумиллиона пользователей.

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