Apple проверяет фотографии в iCloud на наличие незаконных материалов
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Компания Apple сканирует фотографии, загружаемые в облачное хранилище iCloud, сообщает The Telegraph со ссылкой на директора по конфиденциальности компании Джейн Хорват.
Сканирование загружаемого контента проводится с целью обнаружения изображений жестокого обращениями с детьми, в том числе сексуального насилия, отметила Хорват. Она подчеркнула, что сканирование проводится автоматически с использованием технологии сопоставления изображений.
Учетные записи, с которых осуществляется загрузка незаконных материалов, блокируются, заявила представитель Apple.
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