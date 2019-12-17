Франция оштрафовала Bloomberg на €5 млн за недостоверную новость

Власти Франции оштрафовали информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение недостоверных сведений на парижской бирже, что привело к падению стоимости акций крупнейшей строительной корпорации страны Vinci. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Управления финансовых рынков Франции (AMF).

Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября 2016 года. Тогда в фейковой новости Bloomberg сообщалось, что Vinci приступила к пересмотру своих счетов после «очень серьезных» нарушений. Данные информация разошлась по другим СМИ, в результате чего акции компании упали на 18,28%.

По данным расследования AMF, сотрудники Bloomberg обнародовали релиз спустя минуту после его появления, предварительно не проверив достоверность представленных в нем сведений.

Как отмечает AFP, релиз был размещен на «зеркальном веб-сайте» строительной компании.

В Bloomberg заявили,, что сожалеют о назначенном штрафе, а также об игнорировании жизненно важной роли прессы, которую она играет в демократическом обществе.

Руководство информационного агентства назвало себя и компанию Vinci «жертвами изощренного обмана», а также заявило о решении подать апелляцию.

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