Крысы лишили Эстонию государственного интернета

В Эстонии в середине дня отключился государственный интернет по оказанию услуг из-за нашествия крыс. Об этом сообщает Postimees.

Издание отмечает, что крысы забрались в уезде около Таллина в место, где были кабеля и провода, и погрызли их. В результате этого эстонцы не смогли получить услуги, которые им оказывает департамент госинформационной системы.

Отключение интернета сказалось в основном на больных, которые не могли получить лекарства по рецепту через интернет.

В настоящее время известно, что кабель уже починили.

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