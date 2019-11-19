Закон о предустановке российского ПО прошел второе чтение

Госдума России приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА Новости.

Документ запрещает с 1 июля 2020 гола продавать отдельные виды «технически сложных товаров», если на них не установлено отечественное ПО, предписанное правительством России.

В пояснительной записке депутатов предполагается, что закон коснется продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией «смарт-ТВ».

Итоговый список товаров и программ, а также порядок их установки на устройства, будет определять правительство страны.

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