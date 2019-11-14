Цукерберг создал секретный аккаунт в TikTok для слежки за знаменитостями

Основатель американской компании и одноименной соцсети Facebook Марк Цукерберг создал тайный аккаунт в китайском приложении TikTok. Об этом сообщает BuzzFeed.

Как отмечается, учетная запись зарегистрирована под ником «finkd», под таким же именем пользователя у Цукерберга есть страница в Twitter.

На страницу подписаны более 4 тыс. пользователей, сам владелец страницы следит лишь за 61 человеком. Среди них певицы Ариана Гранде и Селена Гомес, а также популярные блогеры TikTok Лорен Грей и Джейкоб Сарториус.

Примечательно, что TikTok не подтвердил принадлежность аккаунта «finkd» Марку Цукербергу, но ссылается на профиль бизнесмена в Instagram.

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