Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.

О появлении новой функции стало известно на мероприятии VK Content Day. Представители соцсети пообещали рассказать о подробностях нововведения позже.

Теперь рядом с комментарием пользователя будут отображаться две оценки: лайки и дизлайки. Из всех социальных сетей данная функция пока существует только на Youtube.

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