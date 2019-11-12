В Госдуме оценили инициативу ввести регистрацию по паспорту для входа в интернет

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал инициативу Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма о введении в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.

«Инициатива ассоциации не является свежей идеей, поскольку подобные предложения неоднократно высказывались ранее. Борьба с криминалом и правонарушениями, совершаемыми с использованием возможностей анонимизации, предоставляемыми Интернетом, является актуальной и важной для общества задачей.

Но при вынесении подобного рода предложений на общественное обсуждение надо учитывать, что в настоящее время доступ к сети Интернет для частных лиц уже предоставляется либо на основании договора оказания услуг, в котором прописываются паспортные данные абонента, либо на основании подтверждения номера мобильного телефона, как для стационарного, так и для мобильного устройства.

Подобного рода непроработанные идеи создают негативную повестку вокруг тематики регулирования интернета и раздражают общество».

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