Путин верит в достижение лидерства РФ в области искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин считает, что Россия может стать лидером в области создания и использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Путин рассказал, что для того, чтобы добиться успеха и лидерства необходимо увеличить объем подготовки работников этой сферы. Кроме того, ладить с искусственным интеллектом должны и правоохранители и чиновники.

По его мнению, многие отрасли зависят от искусственного интеллекта. Например, космическая, военная, транспортная и медицинская.

«Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта», — считает Путин.

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