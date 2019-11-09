Путин верит в достижение лидерства РФ в области искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин считает, что Россия может стать лидером в области создания и использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Московский комсомолец».
Путин рассказал, что для того, чтобы добиться успеха и лидерства необходимо увеличить объем подготовки работников этой сферы. Кроме того, ладить с искусственным интеллектом должны и правоохранители и чиновники.
По его мнению, многие отрасли зависят от искусственного интеллекта. Например, космическая, военная, транспортная и медицинская.
«Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта», — считает Путин.
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