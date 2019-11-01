Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые получили неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что изменения в законодательстве были сделаны с целью защиты российского сегмента Интернета от внешних угроз. Авторами закона о «суверенном Рунете» стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Закон предусматривает установку предоставленного Роскомнадзором специального оборудования всем операторам связи. В случае появления угроз оно поможет управлять маршрутизацией трафика.

Кроме того, установленное оборудование позволит ограничивать доступ пользователей к запрещенным в России интернет-ресурсам.

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