Путин поручил ввести наказания за пропаганду наркотиков в Сети

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства потребовал внести предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

Согласно распоряжению, поручение президент России дал по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

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