Путин поручил ввести наказания за пропаганду наркотиков в Сети
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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства потребовал внести предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.
Согласно распоряжению, поручение президент России дал по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
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