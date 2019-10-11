Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как говорится в указе, стратегия утверждена с целью обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта, проведения научных исследований в этой области и совершенствования системы кадровой подготовки.

Кабмину до 15 декабря поручено внести соответствующие изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ».