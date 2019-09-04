Google заплатит штраф в $170 млн за нарушение конфиденциальности пользователей

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, оштрафован на $170 млн за нарушения при сборе данных пользователей. Об этом сообщает Associated Press..

Отмечается, что видеохостинг собирал данные пользователей младше 13 лет без согласия родителей, что противоречит американскому законодательству.

По решению Федеральной торговой комиссии США, которая занималась расследованием в отношении сервиса, YouTube должен выплатить $136 млн в качестве штрафа.

Уточняется, что это самый крупный штраф, когда-либо наложенный на Google и его сервисы.

Ранее сообщалось, что Google обнаружил массовую утечку личных данных владельцев iPhone.