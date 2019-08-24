Данные 90 тысяч клиентов Mastercard попали в Сеть

Платежная система Mastercard официально проинформировала о том, что произошла крупная утечка данных, которая затронула немцев и бельгийцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 19 августа. В СМИ появились данные о том, что число пострадавших составляет примерно 90 тысяч человек. В компании заверили, что предприняли необходимые шаги и удалили все личные данные, которые попали в интернет.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут уйти с рынка России, если Госдума и ЦБ примут новые положения закона «О национальной платежной системе». Изменения запрещают российским дочерним компаниям МПС приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков.