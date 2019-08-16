«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис «Яндекс.Новости». Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В компании заявляют, что действующее законодательство достаточно для регулирования новостных агрегаторов.

Как отмечают в «Яндексе», агрегатор не может иметь функцию опровержения.

В компании поясняют, что если сервис берет на себя ее исполнение, он уже не является агрегатором.

До этого стало известно, что депутаты российской Госдумы заинтересовались принципами работы новостных агрегаторов после появления в сервисе «Яндекс.Новости» сообщения о их предложении запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблема распространения фейковых новостей становится все более острой.