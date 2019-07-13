Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Источник рассказал, что Федеральная комиссия по торговле США одобрила заключение соглашения с Facebook, предполагающего выплату $5 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источника, подобная выплата связана продолжительным расследованием утечки данных пользователей. Соглашение предполагает введение против компании и других ограничений. Материалы переданы в минюст, который примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что Британия потратит более $22 млн на борьбу с фейковыми новостями. Средства будут выделены для борьбы с фейковыми новостями в странах Восточной Европы.